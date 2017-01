Roger Waters ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale una clip che lo ritrae in studio di registrazione, impegnato con le lavorazioni di quello che sarà il suo prossimo album da studio solista, l'ideale successore di "Amused to death" del 1992. Nel video l'ex membro dei Pink Floyd suona di fronte al banco di missaggio, accanto al produttore Nigel Godrich.





yeah! 📸@deadskinboy A video posted by Roger Waters (@rogerwaters) on Jan 11, 2017 at 4:45pm PST

Il disco dovrebbe raggiungere il mercato entro la prossima primavera : a maggio, infatti partirà il tour "Us and them", che vedrà Roger Waters esibirsi dal vivo tra gli Stati Uniti d'America e il Canada fino alla fine di ottobre (per un totale di 40 date).