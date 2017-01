Michelle Obama è stata ospite per l’ultima volta con il ruolo di ‘first lady’ al programma televisivo Tonight Show di Jimmy Fallon. Durante la trasmissione l’ospite musicale Stevie Wonder ha proposto un medley delle sue "Isn’t she lovely" e "My cherie amour", cambiando il testo di quest’ultima in "My Michelle amour". Facendo così una vera e propria serenata alla signora Obama.