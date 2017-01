ARE YOU REAL? è il progetto folk/indie/alternative di Andrea Liuzza, musicista e videomaker veneziano. Dopo la pubblicazione di tre dischi, tutti accolti ottimamente da pubblico e critica, e al termine di una serie di concerti nelle principali città italiane, in Spagna e Olanda, Liuzza inizia a lavorare al nuovo disco, scegliendo di suonare tutti gli strumenti e curare anche il mix. Lo spettro d’influenze si allarga ulteriormente rispetto agli esordi segnati dall’ascolto di band quali Pink Floyd, Mount Eerie, Sparklehorse, toccando l’ambient e facendo uso di percussioni sciamaniche. Nasce così “Songs from my imaginary youth”, pubblicato 16 gennaio 2017 per Sisma / Dischi Soviet Studio. L'album è stato preceduto dal singolo “We are the wild things”. Dal vivo Are You Real? si avvale delle chitarre di Alessandro Ragazzo e del laptop di Marco Agostini.

L’arpeggio delicato di “I kissed Alice” rappresenta il cuore del songwriting targato Are You Real?, nome di battesimo Andrea Liuzza. Il musicista veneziano, esordiente nel 2006 con il più che interessante “Countless ways for pressing flowers”, festeggia i dieci anni di cantautorato alternativo con un album che somiglia quasi ad una raccolta di favole...

