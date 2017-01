E' stata battezzata “La Negazione Del Secondary Ticketing dall’Artista al Consumatore con la Partecipazione del Pubblico dei Concerti" la prima conferenza internazionale ideata e promossa nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano per il prossimo 26 gennaio da Claudio Trotta: la manifestazione è dedicata al sistema internazionale di rivendita speculativa dei biglietti per eventi di musica e spettacolo dal vivo sul mercato secondario, fenomeno già presente da diversi anni anche in Italia ma deflagrato presso il pubblico generalista lo scorso autunno con l'ormai noto "caso Coldplay", sfociato poi in inchieste giornalistiche e azioni legali che hanno scosso il panorama del live promoting tricolore.

All'incontro sono già state confermate le partecipazioni di, tra gli altri, Elio (frontman degli Elio e le Storie Tese), Lorenza Bonaccorsi (Responsabile Nazionale Cultura e Turismo PD), Filippo Del Corno (assessore alla Cultura di Milano); Claudio Maioli (manager di Luciano Ligabie, Riserva Rossa Management); Pierfrancesco Majorino (Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti), Luca Montebugnoli (Best Union), SIAE, Giampiero Di Carlo (Rockol), Stefano Losurdo (Seg. Regionale AGIS), Adam Webb (Fan Fair Alliance), Alex Bruford (Agente ATC Live), Neil Bracegirdle (News Editor Audience), Paola Maugeri (Speaker Virgin Radio), Stefano Lionetti (Ticketone), Luca De Gennaro (Mtv e VH1), Vincenzo Spera (Presidente Assomusica), Piero Pelù, Ivo Tarantino (Altroconsumo), Federico Zampaglione (Tiromancino) e il giornalista e scrittore Massimo Cotto. Durante la mattinata, tra le 11 e le 13 e 30, avranno luogo gli interventi programmati sul tema della "negazione del secondary ticketing", mentre nella sessione pomeridiana - dalle 14 e 30 alle 17 - si terrà una tavola rotonda che avrà come tema “Le Linee Guida Etiche della Filiera della Musica dal Vivo".

"Tra gli obiettivi del convegno, vi è la costituzione di una struttura stabile e permanente No Secondary Ticketing, sullo stile della FPM - Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale - che si occupi di monitorare il mercato identificando i casi di secondary ticketing e segnalarli alla Magistratura, di informare il consumatore sui rischi del secondary e di dare visibilità alle operazioni anti- secondary", ha spiegato al proposito Claudio Trotta, patron di Barley Arts e tra i primi a condannare il secondary ticketing in Italia: "Inoltre, insieme a un ristretto numero di persone e professionisti, è stata elaborata una bozza di codice etico statutario che crediamo possa essere un buon punto di partenza per una ristrutturazione delle fondamenta professionali e corrette della Intera Filiera della musica dal vivo e in questa occasione è nostra intenzione presentarlo e commentarlo e magari simbolicamente sottoscriverlo".

Nei prossimi giorni Rockol pubblicherà un questionario rivolto ai frequentatori di concerti allo scopo di selezionare dei consumatori che prenderanno parte al convegno e che andranno poi a formare l’osservatorio permanente sul secondary ticketing.