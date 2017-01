Dopo il debutto del tour europeo a Torino dello scorso martedì, dopo il concerto fiorentino di ieri sera e dopo i concerti di Bologna (13 gennaio) e Milano (14 gennaio), i Green Day torneranno ad esibirsi in Italia la prossima estate: e non lo faranno solamente con il concerto già annunciato del 15 giugno al Parco di Monza (saranno tra i protagonisti dell'i-Days Festival), ma anche con un altro appuntamento che è stato appena reso noto.



La band guidata da Billie Joe Armstrong, infatti, un giorno prima rispetto all'esibizione a Monza, e dunque il prossimo 14 giugno, sarà in scena sul palco del Lucca Summer Festival (la manifestazione estiva ogni anno ospitata in Piazza Napoleone nel comune toscano). I Green Day apriranno la 20esima edizione del festival e con loro, sul palco, ci saranno i Rancid.



I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti alla newsletter Lucca Summer Festival e D'Alessandro e Galli dalle ore 10 di venerdì 13 gennaio, mentre la vendita generale sul sito del Lucca Summer Festival e su quello di TicketOne aprirà alle ore 12 di venerdì 13 gennaio stesso. Il pezzo dei tagliandi è di 52 euro ciascuno, più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.