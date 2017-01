Si intitola "Fight For Freedom - Tribute to Muhammad Ali" l'inedita collaborazione tra il pianista Remo Anzovino e il trombettista Roy Paci. L'album verrà pubblicato da Etnagigante in digitale oggi, 17 gennaio, e contiene le musiche originali e ineidte "Da Clay ad Alì, la metamorfosi", scritto dalla giornalista Emanuela Audisio. Il documentario andrà in onda questa sera, 17 gennaio, alle 21:15 di martedì su Sky Arte, nel giorno del 75° anniversario dalla nascita del grande campione.

L'album è stato inciso da Anzovino e Paci (che ne ha curato la produzione artistica) con Vito Scavo (trombone), John Lui (chitarre), Gabriele Lazzarotti (basso) e Mylious Johnson (batteria), presso i Posada Negro Studios di Lecce, con il missaggio di Taketo Gohara e il mastering di Giovanni Versa.

Rockol mi mostra in anteprima il video di "I'm not Leaving", il brano finale del film, che compare nella scena del funerale di Alì. Sotto la tracklist del disco.

Album Tracklist

1. Take Another Jab (Anzovino – Paci)

2. Black Future (Anzovino)

3. Leti It Rain (Anzovino)

4. Fela Power (Anzovino)

5. I’m Emmett (Anzovino)

6. Tromba l’oeil ( Paci)

7. Cassius X ( Paci)

8. Blue Interlude (Anzovino)

9. The King of The World (Anzovino)

10. Inside (Anzovino)

11. Take Another Jab ( Anzovino – Paci)

12. I’m Not Leaving (Anzovino)