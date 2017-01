Il trio guidato da Stash Fiordispino, vincitore di Amici nel 2015, è stato uno degli ospiti della prima puntata di "Music", il nuovo programma televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, andata in onda ieri sera. Per l'occasione, i Kolors si sono esibiti dal vivo sulle note di un classico dei Pink Floyd, "Money", uno dei pezzi contenuti all'interno del best seller "The dark side of the moon" del 1973. Ad accompagnare la band, oltre all'orchestra del programma diretta dal Maestro Diego Basso, anche un ospite d'eccezione: il percussionista Tullio De Piscopo, concittadino dei Kolors (che sono originari di Napoli).



Il frontman del gruppo, dopo l'esibizione, ha poi spiegato a Paolo Bonolis che il nome d'arte Stash gli è stato ispirato proprio da un verso di "Money": "Grab that cash with both hands and make a stash" ("Prendi quel contante con entrambe le mani e fanne tesoro"). Di seguito, il video dell'esibizione dei Kolors:



CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DEI KOLORS CHE SUONANO "MONEY".



Non è la prima volta che il gruppo guidato da Stash si confronta con i pezzi dei Pink Floyd: già durante il serale di Amici, nel 2015, la band aveva suonato canzoni della leggendaria band britannica come "Another brick in the wall".