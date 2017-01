Ma a distanza di un anno dalla morte, che effetto ha avuto sulla vendita dei dischi la scomparsa del fu Duca Bianco? Quante copie hanno venduto i suoi album? E le canzoni, invece? Quante volte sono state riprodotte in streaming o scaricate legalmente? A queste domande ha risposto la Official Charts Company, società britannica che si occupa di stilare le classifiche musicali ufficiali del Regno Unito.



Official Charts Company riferisce che, negli ultimi dodici mesi, vale a dire dal 10 gennaio 2016 (giorno della scomparsa) ad oggi, David Bowie ha venduto complessivamente 3,5 milioni di copie nel solo Regno Unito: gli album hanno totalizzato vendite che si aggirano intorno a 1,6 milioni di copie, mentre i singoli hanno venduto complessivamente 1,87 milioni di copie (in questo dato rientra anche quello relativo allo streaming).



L'album dell'iconico artista britannico che ha venduto di più nel corso dell'ultimo anno è stato "Blackstar", pubblicato appena due giorni prima della morte. Al secondo posto della classifica troviamo "Best of Bowie", mentre sul gradino più basso del podio c'è la raccolta del 2014 "Nothing has changed - The very best of". Nella top ten compaiono anche titoli come "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (sesto posto), "Aladdin Sane" (settimo posto) e "Heroes" (che chiude la top ten). "Blackstar", l'ultimo album in studio di Bowie, ha venduto fino ad oggi un totale di 410.000 copie nel solo Regno Unito: 330.000 di queste derivano dalla vendita fisica, le restanti 75.000 dal digitale. E "Blackstar" guida anche la classifica degli album in vinile di David Bowie più venduti nel Regno Unito, appena sopra a "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" e a "Hunky Dory".



La classifica dei singoli più venduti è invece guidata da "Heroes", che negli ultimi dodici mesi è stata riprodotta in streaming 8,83 milioni di volte e venduto oltre 50.000 copie digitali. Medaglia d'argento a "Life on Mars", mentre quella di bronzo va a "Starman".



I 10 dischi di David Bowie più venduti nel Regno Unito nel 2016:

1. "Blackstar"

2. "Best of Bowie"

3. "Nothing has changed - The very best of"

4. "Legacy"

5. "Hunky Dory"

6. "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars"

7. "Aladdin Sane"

8. "Low"

9. "The next day"

10. "Heroes"



I 10 singoli di David Bowie più venduti nel Regno Unito nel 2016:

1. "Heroes"

2. "Life on mars"

3. "Starman"

4. "Let's dance"

5. "Under pressure"

6. "Space oddity"

7. "Rebel rebel"

8. "Changes"

9. "Lazarus"

10. "Ashes to ashes"



I 10 album in vinile di David Bowie più venduti nel Regno Unito nel 2016:

1. "Blackstar"

2. "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars"

3. "Hunky Dory"

4. "Nothing has changed - The very best of"

5. "Changesonebowie"

6. "Aladdin Sane"

7. "The man who sold the World"

8. "Bowie at the Beeb"

9. "The next day"

10. "Space oddity"



I 10 singoli in vinile di David Bowie più venduti nel Regno Unito nel 2016:

1. "TVC 15"

2. "Golden years"

3. "Space oddity"

4. "Fame"

5. "Sue (or in a season of crime)"

6. "Young americans"

7. "Knock on wood"

8. "Love is lost"

9. "Absolute beginners/China girl"

10. "Sorrow"