I re del pop punk Green Day hanno suonato la loro seconda data italiana la sera dell'11 gennaio a Firenze, presso il Mandela Foruma (saranno a Bologna il 13 e a Milano il 14).

Questa la scaletta dei brani proposti nel capoluogo toscano:

Know Your Enemy

Bang Bang

Revolution Radio

Holiday

Letterbomb

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Youngblood

Nice Guys Finish Last

Hitchin' a Ride

Christie Road

Burnout

When I Come Around

Stlle Breathing

Forever Now

Bis:

American Idiot

Jesus of Suburbia

Bis 2:

Ordinary world

Good Riddancev (Time of Your Life)