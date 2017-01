Si sono aperte questa mattina le prevendite per la data del "Joshua Tree Tour 2017" che gli U2 terranno allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 luglio. I biglietti messi a disposizione a partire dalla mattina di oggi sono quelli riservati agli iscritti al fan club della band irlandese: la prevendita generale, infatti, prenderà al via il prossimo lunedì, 16 gennaio.

Come ha spiegato Ticketone in un comunicato fatto pervenire a Rockol nella serata di oggi, mercoledì 11 gennaio, "gli acquisti [di biglietti] effettuati attraverso il sito ufficiale degli U2 e gestiti da TicketOne per conto di Live Nation Italia, sono stati regolari e i fan della band, in possesso di un codice personale ricevuto in fase di iscrizione al Fan club, hanno potuto acquistare fino a un massimo di 4 biglietti ciascuno".

"I biglietti sono stati assegnati a singoli acquirenti per una media di 3 biglietti a testa e gli acquisti effettuati prevedono nella maggior parte dei casi la spedizione dei tagliandi a domicilio distribuiti in 105 diverse province italiane (tra le prime Roma, Milano, Bari, Torino e Bologna) e 50 diverse nazionalità estere. Non è stata riscontrata la presenza di software automatici di acquisto", prosegue la nota, che osserva come "nonostante la piena regolarità delle vendite" si siano comunque registrati "numerosi biglietti in vendita sui siti di secondary market".

Nei giorni scorsi Ticketone aveva annunciato, proprio in vista dell'apertura delle prevendite di un evento di grande richiamo come la data di Bono e soci nella Capitale, di essersi rivolta alla società di consulenza ed auditing PricewaterhouseCoopers proprio al fine di garantire la massima trasparenza nel regolare svolgimento delle operazioni di prevendita e di verificare l'applicazione dei processi distributivi ed i dati delle vendite.