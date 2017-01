Stando a quanto riportato da "Prima", "La Stampa" e altre testate giornalistiche italiane, sembra che l'annunciata partecipazione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017 come co-conduttrice, insieme a Carl Conti, sarà un bel gesto a cui non farà seguito alcun compenso economico.

Maria, infatti, arebbe firmato una semplice liberatoria e non un contratto di lavoro: in questo modo concede l'utilizzo della sua immagine e la propria partecipazione a titolo gratuito. Il motivo? Lei è un'icona e la sua presenza è talmente significativa da non essere economicamente quantificabile. Inoltre non è secondario il fatto che, figurando lei tra i primi contribuenti italiani, può senz'altro permettersi un simile atto di generosità.

E Carlo Conti, in sede di conferenza stampa, ha ribadito: