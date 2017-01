Il prossimo festival di Sanremo avrà come sponsor unico TIM, che sarà presente al Festival con la TIM Data Room, che analizzerà i digital data e i trend delle serate sul web, e con TIMmusic, la piattaforma dedicata alla musica in streaming, presente con iniziative speciali e proporrà contenuti editoriali esclusivi nella sezione “Speciale Sanremo”. Inoltre TIMmusic premierà nella serata finale del Festival il brano che risulterà più ascoltato sull’app tra quelli in concorso.



TIM lancerà inoltre a Sanremo il servizio di rete mobile 4.5G fino a 500 Mbps per clienti TIM, consumer e business, con le offerte 4G attive e con device compatibile.