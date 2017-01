Scott Kannberg, uno dei fondatori dei Pavement, è in procinto di pubblicare il suo primo disco solista in quasi 10 anni, con il moniker Spiral Stairs. Esce il 24 marzo, si chiama "Doris and the Diggers" e contiene 10 tracce.

Ad aiutarlo, in questo nuovo disco, troviamo un cast id personaggi interessanti come Matt Berninger dei National, Kevin Drew e Justin Peroff dei Broken Social Scene, Kelley Stoltz e poi Adam Wade degli Shudder To Think. C'è anche un cameo di Jason Lytle dei Grandaddy, coinvolto nel video di “Dance (Cry Wolf)”. Eccolo , da vedere: