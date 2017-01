Anne Erin Clark ha debuttato alla regia di "The Birthday Party", uno dei quattro episodi che compongono "XX", opera cinematografica tutta al femminile - disponibile nei cinema americani e sul Web on demand a partire dal prossimo 17 febbraio - di spiccata impronta horror alla realizzazione della quale hanno preso parte, sempre dietro la macchina da presa, Karyn Kusama (per l'episodio "Her Only Living Son"), Roxanne Benjamin (per "Don't fall") e Jovanka Vuckovic (per "The Box").

L'episodio diretto da St. Vincent è stato scritto dalla cantante a quattro mani con Roxanne Benjamin, che si è occupata anche della produzione del segmento.