Cresce l'attesa per il nuovo album in studio del rosso cantautore di Halifax: dopo aver pubblicato i primi due singoli estratti dall'ideale successore di "x", "Castle on the hill" e "Shape of you", dopo aver svelato il titolo dell'album ("÷" - si legge "divide"), Ed Sheeran ha svelato ora sui suoi canali social ufficiali la tracklist con i titoli di tutte le canzoni:



"Eraser"

"Castle on the hill"

"Dive"

"Shape of you"

"Perfect"

"Galway girl"

"Happier"

"Hearts don't break around here"

"New man"

"What do I know?"

"How would you feel (Pean)"

"Supermarket flowers"







A photo posted by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jan 11, 2017 at 2:36am PST

La data di pubblicazione del disco non è stata ancora rivelata. I due singoli pubblicati negli scorsi giorni hanno segnato il ritorno sulle scene del cantautore di "Thinking out loud" dopo due anni di silenzio discografico: bisogna però tenere presente che nel corso di questi due anni, Ed Sheeran non è stato affatto con le mani in mano. In molti lo hanno cercato per farsi scrivere delle canzoni e lui non si è tirato indietro: e tra i brani che ha scritto ci sono anche hit come queste