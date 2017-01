E' uscito il nuovo disco dei Dropkick Murphys: dopo tanti anni e tanto punk-oi-folk di qualità, forse è arrivato un leggero calo di ispirazione? Abbiamo ascoltato il disco per voi:

I bostoniani Dropkick Murphys giungono al loro nono album, con una carriera ormai ventennale alle spalle. Loro sono – senza il minimo dubbio – uno di quei gruppi che entrano di diritto nel regno dei buoni, dei giusti, degli impegnati e dei simpatici. In prima linea in iniziative a sfondo sociale, legati alla loro comunità, consapevoli, radicalmente nobili e affidabili nella loro attitudine working class… insomma a priori sono ammirevoli. E la loro musica, un oi-punk-rock con influenze celtiche, ci ha fatto divertire, bere, piangere e massacrare in ondate di pogo e wall of death furibondi. Tutto bellissimo.