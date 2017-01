I Queens of the Stone Age pubblicheranno nel 2017 il nuovo album a distanza di quattro anni da ”…like clockwork” , pubblicato nel maggio 2013.



La notizia è stata data da Troy Sanders dei Mastodon che milita nei Gone is Gone assieme a Troy Van Leeuwen dei Queens of the Stone Age. Il musicista parlando con Rolling Stone ha detto che i Queens of the Stone Age hanno un nuovo album in uscita, queste le sue parole: “Mi piace pensare che nessuno di noi abbia bisogno della band, ma tutti la vogliamo. Altrimenti non avremmo trascorso la prima settimana del 2017 a lavorare. Queens of the Stone Age, Mastodon e At the Drive-In sono stati tutti in studio e tutti noi abbiamo nuovi album in uscita quest'anno. Siamo stati tutti molto impegnati a scrivere e a registrare e saremo impegnati in giro per il mondo.”