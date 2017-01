La notizia è stata lanciata originariamente dalla seconda emittente televisiva israeliana: i Coldplay avrebbero intenzione di esibirsi nella zona del Mar Morto il prossimo novembre per spingere alla pace il popolo israeliano e quello palestinese. A riprenderla, in un secondo momento, è stato il giornale Times of Israel e così l'indiscrezione ha fatto il giro del mondo, arrivando - inevitabilmente - anche alle orecchie di Chris Martin e soci. Che, per bocca di un loro portavoce, hanno prontamente smentito quanto riferito dalla tv e ripreso dal giornale israeliano: "Non c'è niente di vero", ha detto all'edizione statunitense di Rolling Stone il rappresentante dei Coldplay.