Il tour europeo in supporto a "Revolution radio", l'ultima fatica discografica di Billie Joe Armstrong e compagni, ha debuttato questa sera - martedì 10 gennaio - al PalaAlpitour di Torino (qui la diretta con tutto quello che è successo). I Green Day non hanno suonato solamente i brani del nuovo disco, ma anche alcuni dei loro grandi successi del passato. Ecco, di seguito, la scaletta completa:



"Know your enemy"

"Bang bang"

"Revolution radio"

"Holiday"

"Letterbomb"

"Boulevard of broken dreams"

"Longview"

"Youngblood"

"Welcome to Paradise"

"Brain stew"

"Jaded"

"Christie road"

"Hitchin' a ride"

"Waiting"

"Are we the waiting"

"St.Jimmy"

"Basket case"

"She"

"King for a day"

"Shout/The kids are alright/(I cant' get no) Satisfaction/Hey Jude"

"Still breathing"

"When I come around"



BIS:

"American idiot"

"Jesus of Suburbia"