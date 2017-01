È tutto pronto: il PalaAlpitour di Torino ospiterà, tra meno di due ore, il debutto europeo del "Revolution radio tour", la tournée che vedrà la band di "Wake me up when september ends" promuovere dal vivo nel Vecchio Continente il suo ultimo album in studio, uscito lo scorso ottobre. Dopo il concerto torinese di questa sera, martedì 10 gennaio, il tour si sposterà a Firenze (mercoledì 11 gennaio) e poi ancora a Bologna (venerdì 13 gennaio) e Milano (sabato 14 gennaio), prima di fare tappa in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e altri paesi dell'Europa. Rockol seguirà in diretta il concerto al PalaAlpitour: restate connessi, questa notizia è in continuo aggiornamento!