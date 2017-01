Il giornale Times of Israel riporta che i Coldplay hanno intenzione di tenere un paio di concerti nella zona del Mar Morto con lo scopo di aumentare gli sforzi di pace tra israeliani e palestinesi. La band avrebbe scelto quali date per questi concerti – che si terranno all’aperto - il 3 e il 4 novembre. Questa fonte dice che saranno 50.000 i biglietti in vendita sia in Israele che nei territori palestinesi.

I due concerti sono progettati per “promuovere i diritti umani e per unire le persone". Chris Martin ha infatti visitato Israele lo scorso mese di novembre, presumibilmente, proprio per programmare gli spettacoli. Si dice anche che i Coldplay avrebbero in programma di giungere in Israele una quindicina di giorni prima degli show, così da poter registrare una canzone insieme ad artisti israeliani e palestinesi.

La band non ha ancora commentato le voci su questi possibili concerti a favore della pace.