Il 13 gennaio entra in rotazione radiofonica “Yallah”, il nuovo singolo della cantante di nazionalità marocchina Bouchra che firma anche il testo, scritto in inglese con l’inciso in lingua araba: “Nella mia vita tu sei l'aria che vorrei respirare…Nella mia vita tu sei il mio primo amore”. La musica e la produzione del brano sono di Emiliano Cecere (già al lavoro con Alessandra Amoroso, Annalisa, Francesco Renga, Raf e Patty Pravo).



Racconta Bouchra: “La canzone parla di una ragazza che scopre una forza interiore che non sapeva di avere. Da qui la decisione di poter vivere indipendente, cercando la propria strada, insieme alle persone che vogliono seguirla. Yallah, in lingua araba, significa infatti andiamo. E’ un messaggio per incitare le persone ad andare avanti senza fermarsi mai, superando le insidie della vita.”



ascoltala qui