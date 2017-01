Da giorni circola la voce ufficiosa che Maria De Filippi potrebbe co-condurre il Festival diSanremo 2017 insieme a Carlo Conti. Il settimanale "Chi" ha addirittura pubblicato un pezzo in cui la popolare conduttrice tv Mediaset avrebbe confermato la notizia della sua partecipazione al Festival. E ADNkronos ha pubblicato un lancio che diceva:

Ma poco dopo è scoppiata la proverbiale bomba, con la De Filippi che, con una dichiarazione ufficiale, ha - se non smentito - preso le distanze da "Chi":

Anche Giancarlo Leone ha gettato benzina sul fuoco scrivendo su Twitter:

E' poi arrivato Gabriele Parpiglia, firma di "Chi" e collaboratore della Fascino di Maria De Filippi, che ha risposto a Leone con un altro tweet:

Ma Signorini non si è lasciato tangere più di tanto dal polverone... e alla De Filippi ha risposto:

Inoltre ha precisato che quella di "Chi" non era un'intervista alla conduttrice e ha ribadito:

noi non l’abbiamo mai spacciata come tale. La formula che ho usato per il titolo è la stessa che lei usa a "C’è posta per te" e che tutti i suoi fan conoscono. Noi facciamo il nostro mestiere di giornalisti, cerchiamo notizie, indaghiamo sui retroscena. Non siamo un ufficio stampa. Aspettiamo domani per capire chi aveva ragione, ripeto, noi facciamo il nostro lavoro e se in Rai si sono dispiaciuti per questo sono problemi loro. Fa parte del gioco. Ci siamo sentiti questa mattina con Maria, sapevo bene quello che avrebbe scritto, non casco certo dal pero. Maria che — ripeto — condurrà il Festival: quando l’ho sentita era già a Bordighera. Quanto alla sua dichiarazione, diciamo che più che la parte dello scoop immaginario preferisco quella in cui dice che sono un grande direttore.