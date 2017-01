In vista della data del "U2: The Joshua Tree Tour 2017" prevista allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 luglio, la società che cura gli interessi dal vivo di Bono e soci in Italia - Live Nation - ha comunicato le modalità di distribuzione dei tagliandi per l'evento.

Tutti i biglietti disponibili per lo show saranno veicolati e gestiti unicamente attraverso il sistema di biglietteria di TicketOne, che sarà l’unico circuito ufficiale di vendita coinvolto nella distribuzione dei tagliandi stessi. Come già rivelato nella giornata di ieri, gli iscritti al Fan Club ufficiale della band irlandese avranno la possibilità di accedere a una prevendita dedicata e accessibile dal sito U2.com a partire da mercoledì 11 gennaio dalle ore 9:00 fino a venerdì 13 gennaio alle ore 17:00: la vendita generale sulla piattaforma TicketOne sarà avviata lunedì 16 gennaio alle ore 10.00.

Ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti durante la fase di prevendita riservata agli iscritti al fan club e un massimo di 6 biglietti in occasione della vendita generale.

Con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza nel regolare svolgimento delle operazioni secondo le modalità indicate e secondo quanto previsto da termini e condizioni di acquisto, TicketOne ha coinvolto, per la prima volta nella storia del settore, PwC (PricewaterhouseCoopers S.p.A) primaria società di consulenza ed auditing al fine di verificare l'applicazione dei processi distributivi ed i dati delle vendite.