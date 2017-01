E' aperto - dalle ore 10:00 del 10 gennaio, fino alle 18:00 del 12 gennaio - il botteghino online per acquistare i pacchetti abbonamento per assistere all'edizione numero 67 del Festival di Sanremo.

Il sito da visitare per richiedere gli abbonamenti è sanremo2017.aristonsanremo.com: qui occorre compilare un apposito form e allegare - in formato immagine jpg o pdf - un proprio documento di identità valido (fronte e retro).

I prezzi non sono economicissimi: il pacchetto completo per le cinque serate in platea costa 1.290 euro; se si sceglie di assistere dalla galleria si spendono, invece, 672 euro.

Dalle 18:00 del 12 gennaio - quando cioè si chiuderà la vendita degli abbonamenti - sarà possibile acquistare anche biglietti singoli o, comunque, non a blocchi di cinque. I prezzi per ognuna delle prime quattro serate saranno di 180 euro per un posto in platea e 100 euro per la galleria; per la finalissima di sabato occorrerà sborsare 660 euro per la platea e 320 per la galleria.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0184-591008.

Non saranno comunque disponibili molti biglietti per il pubblico: parecchi posti dell'Ariston, infatti, saranno occupati da persone invitate dalla Rai e dal Comune - e, inoltre, è prevista la consueta quota di biglietti destinati ai media e gli addetti ai lavori.