Come molti ricorderanno, nel 2014 i rocker irlandesi U2 furono pesantemente criticati per la modalità di distribuzione del loro album "Songs of Innocence", che venne regalato d'ufficio a tutti gli abbonati a iTunes - che se lo ritrovarono nelle proprie librerie musicali senza averlo mai richiesto (e, almeno all'inizio, senza possibilità di cancellarlo in caso non fosse una presenza gradita). La band si scusò e Bono disse:

Oops… chiedo scusa. Mi è venuta quella bellissima idea... ma mi sa che ci siamo lasciati un po' prendere la mano. Agli artisti succede. Una goccia di megalomania, una di generosità, un tocco di autopromozione e la paura che questi pezzi su cui abbiamo riversato le nostre vite negli ultimi anni non venissero ascoltati.

Ora, che il nuovo album "Songs of Experience" sembrerebbe all'orizzonte (anche se non è imminente, come ha spiegato The Edge nella medesima intervista), in molti si domandano se la band abbia in mente qualche nuova strategia di marketing per l'uscita. A questo proposito l'iconico chitarrista The Edge, rispondendo a un giornalista di "Rolling Srtone USA" ha scherzato: