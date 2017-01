"Noto che tutto quel leccaculismo sta finalmente dando i suoi frutti. Senza ritegno": con queste parole, contenute in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, Liam Gallagher ha sferrato un nuovo attacco via social a suo fratello Noel. Il più piccolo dei fratelli Gallagher ha "bacchettato" suo fratello per aver accettato di aprire i concerti europei del tour che, la prossima estate, vedrà gli U2 celebrare i 30 anni trascorsi dalla pubblicazione dell'album "The Joshua tree" (il 15 luglio la band tornerà ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma a distanza di sei anni dall'ultima volta nella Capitale italiana - unica data nel nostro Paese, al momento). È vero, nel tweet pubblicato da Liam non viene citato né il nome di suo fratello né quello degli U2, ma il post è stato pubblicato appena pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale del "The Joshua Tree Tour 2017":





I see all that brown nosing is finally starting to pay off NO SHAME LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 9, 2017

Noel, che ha sempre espresso la sua passione per gli U2 e che nell'ottobre del 2015 si era pure esibito con Bono e soci in occasione di un concerto della band alla O2 Arena di Londra, al momento non ha risposto al tweet del fratello.