Leggo che "Music", il nuovo spettacolo di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 per tre settimane dall'undici di gennaio, sarà costruito e basato sulle canzoni e sulla loro importanza.

Da un'intervista di Silvia Fumarola su "Repubblica", ecco le parole del conduttore:



"Tutti abbiamo le canzoni della nostra vita; ci siamo domandati se anche chi le interpreta avesse un brano della vita. Ognuno ha cercato nella propria memoria ciò che gli sembrava più affascinante. Quello che importa sono le emozioni che la musica regala. Nessun artista è venuto a promuovere qualcosa. Sono venuti sull'onda delle emozioni".



Ecco, proprio per questo motivo sarebbe bello che almeno qui, almeno in questo spettacolo che di canzoni parla e racconta, che sulle canzoni è costruito, ci si ricordasse che le canzoni non esisterebbero se qualcuno non le avesse scritte. E quindi mi piacerebbe che Roberto Cenci, il regista, e Paolo Bonolis, ricordassero di citare, oltre ai titoli delle canzoni e all'interprete originario, anche i nomi degli autori di quelle canzoni.

Lo so, sto portando avanti questa causa da tempo e sto incassando solo rifiuti o silenzio (vedi il caso X Factor).

Ma non demordo, non mollo, non mi arrendo.

Bonolis, Cenci: se ci siete battete un colpo.

Farete una bella figura.



Franco Zanetti