Zayn e Taylor Swift uniscono le forze per “I don’t wanna live forever (Fifty shades darker)”, il primo singolo della colonna sonora del film “Cinquanta sfumature di nero”. Il brano - scritto per il film da Taylor Swift, Jack Antonoff e Sam Dew e prodotto da Jack Antonoff - sarà in programmazione radiofonica dal prossimo venerdì 13 gennaio. La colonna sonora del lungometraggio sarà disponibile a partire dal 10 febbraio, giorno in cui il film raggiungerà le sale cinematografiche.