Dopo essersi esibito nel corso del 2016 con gli Hollywood Vampires formati da lui, Joe Perry e l’attore Johnny Depp, Alice Cooper ha ora portato con sè sul palco a Maui (Hawaii) un’altra star del grande schermo, ovvero Jim Carrey.



L’interprete di “Man on the moon” e “The Truman show” non era annunciato tra gli ospiti e ha accompagnato la rockstar in un paio di classici del repertorio di Cooper – “No more mr. nice guy” e “School’s out” - truccandosi gli occhi di nero come lui.



Il concerto di Maui si tiene ogni capodanno a scopo benefice. Oltre a Alice Cooper e Jim Carrey quest’anno sono saliti sul palco, tra gli altri, Michael McDonald, ‘Weird Al’ Yankovic, Dave Mason (Traffic) e, a sorpresa, Steven Tyler che ha cantato "Walk This Way".