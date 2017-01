L’82enne Charles ‘Satana’ Manson lascia l’ospedale dove era ricoverato e torna in carcere per continuare a scontare la sua pena.



TMZ dice che Manson era stato portato in ospedale a causa di un "significativo sanguinamento intestinale", ma gli sforzi dei medici sono stati vanificati dallo stesso Manson che ha rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico del caso. Si dice che avrebbe infine cambiato idea, ma che le sue condizioni erano peggiorate a tal punto che il personale ospedaliero non era più sicuro che sarebbe sopravvissuto a un eventuale intervento chirurgico.



Dopo essersi interrogati se provare la via di un intervento chirurgico, i medici di Manson hanno deciso di non procedere. L’ergastolano ha fatto così ritorno in prigione. Dichiara una fonte bene informata: "Non sta bene. Sta morendo."