La notizia che più di 70 dipendenti sarebbero rimasti senza lavoro e senza TFR pochi giorni prima di Natale ha spinto la band britannica degli Orange Goblin a lanciare una raccolta fondi che ha raccolto più di 70.000 sterline. La band ha anche tenuto un concerto per raccogliere fondi al Black Heart di Camden a Londra il 5 gennaio.



Future Publishing salva dalla chiusura la trentennale rivista Metal Hammer e le testate Classic Rock e Prog di proprietà di TeamRock. Ha infatti raggiunto un accordo per acquistare le riviste, gli eventi e la licenza per il servizio radio digitale di Team Rock per 800.000 sterline.



Ha dichiarato Zilla Byng-Thorne, amministratore delegato di Future: "L'acquisizione di questi brands di rock classico con riviste, eventi e siti web a loro associati segna un ulteriore passo nella nostra strategia di acquisto. Si rafforza ulteriormente la nostra creazione di una piattaforma specialista globale per media con i dati al suo centro. Non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente questi marchi iconici molto amati e di continuare a servire la comunità di appassionati di tutto il mondo."



Metal Hammer, che utilizza lo slogan "Difendi la fede", è attivo dal 1986 e vende circa 20.000 copie al mese in base ai dati ufficiali del 2015. Classic Rock, ha debuttato nel 1998, e ha venduto una media di 51.000 copie a numero nel 2015, mentre Prog - pubblicato dal 2009 - non ha dati certi di vendita.



Solo a una parte del personale è stato garantito il posto di lavoro anche se i negoziati sono ancora in corso. L’appello per aiutare il personale ha attirato il sostegno dei fans di tutto il mondo e ci sono state donazioni da musicisti come Avenged Sevenfold, Black Stone Cherry, Asking Alexandria e Tesseract, mentre Frank Turner ha aperto un’asta per raccogliere fondi.