La performance di Mariah Carey a Capodanno al Dick Clark’s New Year’s Rockin’Eve è stata vessata da alcune difficoltà tecniche e il dileggio online si è immediatamente viralizzato. A distanza di una settimana la cantante statunitense è tornata su quell’episodio rilasciando una dichiarazione ufficiale dove scarica la responsabilità sui produttori della manifestazione.



Queste le sue parole:

"Non ho ancora affrontato quanto accaduto la notte di Capodanno col tempo lo farò. Però voglio che tutti sappiano che sono andata a Capodanno a New York di ottimo umore per celebrare quell’importante momento. E’ un peccato che siamo stati messi nelle mani di una produzione che ha avuto problemi tecnici. Non è facile per un cantante cantare dal vivo e sentirsi nel mezzo di Times Square con il rumore, il freddo, i fumi dalla macchina del fumo, migliaia di persone in festa quando gli auricolari non funzionano. Ragazzi: mi hanno confusa. Così si è trasformata in un'occasione per umiliare me e tutti coloro che erano felici di entrare nel nuovo anno con me.

Lo spiegherò nel dettaglio per quanti avranno voglia di saperlo. Non posso negare di sentirmi ferita, ma ci sto lavorando su, e sono veramente grata ai miei fans e ai miei amici veri che mi hanno supportato in questi momenti. Mi prendo una pausa dai social media. Questo è un momento importante per prendermi finalmente del tempo per stare con i miei cari e prepararmi al prossimo tour che partirà in marzo. Voglio ringraziare tutti per il sostegno."