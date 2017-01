Avrete sicuramente letto in giro negli ultimi due giorni molti interventi sulla questione del "rifiuto" di Il Volo di esibirsi alla cerimonia di insediamento di Trump (ne abbiamo riferito anche noi)

La rivendicazione di Il Volo ha avuto parecchia eco: in particolare ha fatto parecchio clamore un intervento di Vittorio Sgarbi, nel più puro stile Sgarbi:

Inevitabile è arrivata la reazione via social di uno dei componenti del trio, Piero Barone, che riportiamo qui sotto:



"Siete cantanti, vi hanno chiamato per cantare, dunque cantate". Con questo semplice ragionamento personaggi pubblici, leoni da tastiera ed odiatori seriali si stanno accanendo contro le nostre recenti affermazioni. Dunque per la logica che loro rivendicano, un cantante 'deve' cantare, non deve avere un pensiero critico. Sono sicuro che nel caso avessimo detto si, cantando alla cerimonia di insediamento, le critiche sarebbero state le stesse, forse peggiori. Ecco, quindi che siamo stati solo la quotidiana dose di odio di cui si nutre il dibattito sui social, domani toccherà ad altre cose. Un cantante non è un cd, ma è una persona libera di scegliere"



Argomentazioni anche sensate, che riportiamo per correttezza.

Ma il punto a me sembra un altro, ed è per questo che fino ad oggi non ero intervenuto sul tema con un commento.

A me sembra che si stia facendo tutto questo clamore sulla base di una non-notizia ("post-verità", direbbe qualcuno che parla moderno).

Allo stato delle cose, l'unica fonte secondo la quale Il Volo è stato invitato a cantare per il nuovo Presidente degli Stati Uniti è proprio lo stesso trio, che l'ha detto in un'intervista esclusiva al "Corriere della Sera".

Sulla stampa statunitense di questa faccenda non è fatto cenno, al momento. E nessuna testata internazionale ha rilanciato la notizia, salvo un sito internet di Malta che ovviamente l'ha ripresa dal "Corriere".

Quindi, di che stiamo parlando? Di un fatto del quale non abbiamo alcuna dimostrazione. Non per fare il sospettoso, ci mancherebbe: ma esiste qualche conferma che Il Volo sia stato effettivamente invitato a cantare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump?

Ecco: quando avrò dimostrazione dell'avvenuto invito, dal quale sarebbe stato generato il "gran rifiuto", eventualmente tornerò sull'argomento.

Intanto, vi proponiamo il video di un'esibizione televisiva avvenuta lo scorso dicembre in un programma della TV americana, in cui Il Volo accompagna in una canzone natalizia Jackie Evancho, la giovane cantante americana che prima di cantare annuncia di essere stata invitata a cantare all'insediamento di Trump, e di avere accettato. (fz)