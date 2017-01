La Bremer Trust, la società incaricata dal tribunale di gestire l'eredità di Prince, ha consegnato un primo e parziale inventario dei beni ascrivibili al musicista di Minneapolis scomparso lo scorso anno, il 21 aprile, senza lasciare testamento.

Ne fanno parte una dozzina di proprietà immobiliari nelle contee di Carver e Hennepin, valutate 25,4 milioni di dollari; 110 milioni di dollari in conti correnti, crediti di capitale e contanti; 67 lingotti d'oro del peso di tre etti cadauno, per un valore di circa 840.000 dollari. A questi vanno aggiunti i sei milioni di dollari cash nelle casse delle società di proprietà di Prince (Paisley Park Enterprises Inc., NPG Records Inc., NPG Music Publishing e LotusFlow3r) e i 6,8 milioni di dollari che la NPG Records deve incassare in seguito a un arbitrato.

Ma restano ancora da valutare gli strumenti musicali, la collezione di gioielli, i mobili di casa, una Bentley del 2006 e le motociclette di "Purple Rain" e "Graffiti Bridge"; e restano da inventariare i nastri, i file musicali e i video, la maggior parte dei quali inediti, il cui valore è sostanzialmente inestimabile.

Ci sono peraltro alcuni procedimenti legali pendenti, che potrebbero aumentare o diminuire il valore complessivo della proprietà ereditabile (sulla quale il fisco americano potrebbe pretendere intorno al 50%).

Il 12 gennaio, attraverso un'audizione in tribunale, sarà stabilito chi, fra i possibili eredi (la sorella Tyka Nelson e i fratellastri Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker e Alfred Jackson) è qualificato a ricevere quote del patrimonio, e in quale proporzione.