In concomitanza con la data che l'avrebbe visto compiere settant'anni, viene pubblicato oggi un nuovo EP intitolato "No plan". Il disco contiene brani registrati per il musical "Lazarus", gli ultimi realizzati da Bowie prima di morire.

La tracklist:

"Lazarus"

"No plan"

"Killing a little time"

"When I met you"

Il video di "No plan", firmato da Tom Hingston, contiene riferimenti al film "L'uomo che cadde sulla Terra".



Tom Hingston aveva già diretto, insieme a Jonathan Barnbrook, il video di "Sue (or in a season of crime)".