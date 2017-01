Iman, la supermodel e attrice che sposò David Bowie il 24 aprile 1992 a Losanna in Svizzera (il 6 giugno si tenne cerimonia religiosa nella Chiesa episcopale americana di Saint James a Firenze in Italia), e gli diede una figlia, Alexandria Zahra "Lexi" Jones, nata il 15 agosto 2000, dopo la scomparsa del marito si è distinta per una pressoché totale discrezione. La sua prima dichiarazione pubblica dopo l'8 gennaio del 2016 è stata documentata nove mesi più tardi.

Oggi, nel giorno in cui il marito avrebbe compiuto 70 anni, ha pubblicato su Instagram una bella immagine privata in bianco e nero intitolandola "BowieForever".

#fbf #imanarchive #BowieForever A photo posted by IMAN (@the_real_iman) on Jan 6, 2017 at 1:55pm PST