E' da Natale, da quando è arrivata la notizia della morte di George Michael, che ci chiediamo (non ansiosamente, ma comunque con una certa curiosità): che fine avrà fatto Andy Ridgeley?

Chi non se lo ricorda per nome, certo ha presente la sua immagine: era "l'altro" degli Wham!, quello a destra nella foto di questa notizia, quello carino ma non bello, quello che non si capiva bene cosa facesse, una specie di Mauro Repetto degli 883, senza offesa né per Andy né per Mauro.

Dopo l'addio degli Wham!, celebrato in grande stile allo stadio di Wembley con un concerto per 72.000 spettatori il 28 giugno del 1986, mentre il suo partner si dedicava interamente alla carriera musicale da solista Andy Ridgeley si trasferì a Monaco, perseguendo l'aspirazione di diventare pilota automobilistico in Formula 3. Non ottenne grandi risultati, e andò oltreoceano, a Los Angeles, stavolta con l'idea di diventare attore. Ma nel 1990 decise, disilluso, di rientrare in Gran Bretagna.

Qui la CBS, la casa discografica degli Wham!, fece valere una clausola contrattuale chiedendogli di registrare un album da solista. Il disco, intitolato "Son of Albert", nonostante due singoli ("Shake" e "Red dress"), passò pressoché inosservato, anzi, peggio: ricevette una feroce recensione negativa dalla rivista "Rolling Stone", che lo valutò mezza stelletta su cinque.

il 27 gennaio del 1991 Andy Ridgeley fu ospite durante i bis dell'ex compagno George Michael nel suo concerto al Rock in Rio, poi scomparve definitivamente dalla scena pubblica, accettando soltanto di essere intervistato in un documentario del 2005, "A different story", sulla vita di George Michael.

Del resto, perché dovrebbe sbattersi a fare qualcosa? Chi gli ha fatto i conti in tasca ha calcolato che dal 1982 Andy Ridgeley ha incassato 10 milioni di sterline in diritti discografici ed editoriali. Non c'è da stupirsi se nel 2005 fu proprio Ridgeley a mandare a monte all'ultimo minuto una prospettata reunion degli Wham! (la voce di una ricostituzione del duo tornò a circolare nel 2012, ma stavolta fu Michael a smentirla).

Oggi Andy Ridgeley vive a Wadebridge, in Cornovaglia, in una fattoria ristrutturata del XV secolo, insieme a Keren Woodward, una delle tre Bananarama (il trio, ora ridotto a un duo, è tuttora in attività: nel novembre scorso ha fatto circolare un estratto audio di una nuova canzone, "Looking for someone").

Apprendendo della scomparsa di George Michael, Andy Ridgeley ha twittato, sobriamente:

"Ho il cuore spezzato per la perdita del mio amatissimo amico Yog".