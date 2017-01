Il loro ultimo album, "Port of Morrow", era uscito nel 2012. Ora la band indie rock originaria di Albuquerque, New Mexico, e basata a Portland, nell'Oregon - James Mercer (voce e chitarra), Jon Sortland (batteria), Mark Watrous (chitarra), Casey Foubert (chitarra), Yuuki Matthews (basso) e Patti King (tastiere) - annuncia la prossima uscita di un nuovo album, il quinto della sua carriera dopo "Oh, Inverted World" (2001), "Chutes Too Narrow" (2003), "Wincing the Night Away" (2007; arrivò al numero 2 nella classifica di "Billboard" e fu nominato ai Grammy) e appunto "Port of Morrow" (2012): si intitola "Hearthworms", e verrà pubblicato il 10 marzo. Della produzione si è fatto carico James Mercer, che della band è anche il compositore stabile.

Il singolo che anticipa l'album, "Name for you", scritto proprio da Mercer, gli è stato ispirato dalle tre figlie (qui sotto il lyric video)

Solo lo scorso ottobre gli Shins avevano messo in circolazione un video di ambientazione Halloween per "Dead alive", uno dei titoli inclusi in "Heartworms".

Ecco la tracklist dell'album:

1. "Name For You"

2. "Painting a Hole"

3. "Cherry Hearts"

4. "Fantasy Island"

5. "Mildenhall"

6. "Rubber Ballz"

7. "Half a Million"

8. "Dead Alive"

9. "Heartworms"

10. "So Now What"

11. "The Fear"