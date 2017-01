Il ritorno in grande stile di Ed Sheeran dopo più di un anno di silenzio discografico, avvenuto con la pubblicazione in contemporanea avvenuta venerdì 6 gennaio di due nuove canzoni, "Shape of You" e "Castle On The Hill", potrebbe far entrare il rosso cantautore di Halifax nella storia delle classifiche britanniche. Sia "Shape of you" sia "Castle on the hill" hanno già superato, nel momento in cui scriviamo, gli otto milioni di visualizzazioni su YouTube; e questo potrebbe portare entrambi i brani in vetta alla prossima classifica di vendita in UK. Un evento mai accaduto precedentemente. Se a Sheeran riuscirà l'impresa, lo sapremo la prossima settimana.