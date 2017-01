La doppietta di nuove canzoni con cui Ed Sheeran ha sorpreso i suoi fan all'inizio del 2017 ha posto fine a un silenzio discografico che durava dal 20 giugno 2014, data di uscita del suo secondo album "x". Ma anche se non ha pubblicato dischi in proprio, non è che il rosso cantautore sia rimasto inattivo e con le mani in mano; anzi, le ha messe in pasta in parecchie canzoni uscite durante il suo periodo di "riposo", e con ottimi risultati. Vediamole e ascoltiamole.