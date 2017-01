Oggi, 8 gennaio 2017, David Bowie avrebbe compiuto 70 anni. Era entrato da soli due giorni nel suo settantesimo anno di vita quando la sua vita è terminata, il 10 gennaio del 2016.

Già in questi giorni sui giornali e in rete si sta celebrando il primo anniversario dalla morte del musicista britannico, secondo la sgarbata consuetudine di anticipare le ricorrenze per "arrivare prima degli altri".

Noi aspetteremo martedì 10 gennaio, dopodomani, per ricordare, a un anno di distanza, la scomparsa di David Bowie: lo faremo con uno speciale a lui dedicato e con un ricordo di Leo Mansueto, il massimo esperto italiano sulla vita e sulle opere dell'artista, che ripercorrerà questi primi 365 giorni senza David Bowie.

L'appuntamento è dunque fra due giorni. Restate connessi.

Sempre l'8 gennaio del 2016, esattamente un anno fa, usciva l'ultimo album di David Bowie. L'avevamo ascoltato qualche tempo prima, e ovviamente non immaginavamo cosa sarebbe successo due giorni dopo. Qui trovate la recensione di Leo Mansueto del capolavoro finale di Bowie, uscita originariamente il 7 gennaio dell'anno scorso.