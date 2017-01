Gli eredi di Prince, rappresentati dal Bremer Trust, starebbero per chiudere gli accordi destinati a riportare le canzoni del musicista scomparso nell'aprile del 2016 sui maggiori siti di streaming. Lo scrive "Bloomberg", citando una fonte informata sui fatti che ha chiesto di rimanere anonima. E le trattative sarebbero sul punto di concludersi, perché l'intento sarebbe quello di annunciarle in concomitanza con la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, prevista per il prossimo febbraio, durante la quale è previsto un tributo a Prince.

Solo due mesi fa il catalogo editoriale di Prince era stato concesso in gestione a Universal Publishing.

Se le trattative andranno a buon fine, le canzoni di Prince torneranno a disposizione per lo streaming, dopo che l'artista le aveva ritirate nel luglio del 2015.