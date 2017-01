L'industria discografica britannica con il suo sistema di classifiche (Official Chart Company) è sistematicamente la più veloce a rilasciare informazioni definitive sull'anno appena concluso. Sono state comunicate le Top 40 ufficiali degli album e dei singoli in vinile più venduti nel corso del 2016, anno in cui il volume d'affari generato dalle vendite dei dischi in vinile ha superato quello del download. Ecco le due graduatorie.

GLI ALBUM IN VINILE PIU' VENDUTI DEL 2016

1 BLACKSTAR (DAVID BOWIE)

2 BACK TO BLACK (AMY WINEHOUSE)

3 GUARDIANS OF THE GALAXY - AWESOME MIX 1 (ORIGINAL SOUNDTRACK)

4 A MOON SHAPED POOL (RADIOHEAD)

5 RUMOURS (FLEETWOOD MAC)

6 THE STONE ROSES (STONE ROSES)

7 LEGEND (BOB MARLEY & THE WAILERS)

8 SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (BEATLES)

9 PURPLE RAIN - ORIGINAL SOUNDTRACK (PRINCE & THE REVOLUTION)

10 NEVERMIND (NIRVANA)

11 I LIKE IT WHEN YOU SLEEP FOR YOU ARE SO (1975)

12 THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST… (DAVID BOWIE)

13 25 (ADELE)

14 PULP FICTION (ORIGINAL SOUNDTRACK)

15 AM (ARCTIC MONKEYS)

16 THE DARK SIDE OF THE MOON (PINK FLOYD)

17 HUNKY DORY (DAVID BOWIE)

18 THE QUEEN IS DEAD (SMITHS)

19 HOTEL CALIFORNIA (EAGLES)

20 EVERYTHING YOU'VE COME TO EXPECT (LAST SHADOW PUPPETS)

21 UNPLUGGED IN NEW YORK (NIRVANA)

22 WHAT'S THE STORY MORNING GLORY (OASIS)

23 HATFUL OF HOLLOW (SMITHS)

24 FOUR SYMBOLS (LED ZEPPELIN)

25 NOTHING HAS CHANGED - THE VERY BEST OF (DAVID BOWIE)

26 ABBEY ROAD (BEATLES)

27 APPETITE FOR DESTRUCTION (GUNS N' ROSES)

28 CHANGESONEBOWIE (DAVID BOWIE)

29 BLUE & LONESOME (ROLLING STONES)

30 ELLIPSIS (BIFFY CLYRO)

31 THE WONDER OF YOU (ELVIS PRESLEY)

32 A HEAD FULL OF DREAMS (COLDPLAY)

33 STAR WARS - EPISODE 4 - A NEW HOPE (ORIGINAL SOUNDTRACK)

34 THE RIDE (CATFISH & THE BOTTLEMEN)

35 ALL OVER THE WORLD - THE VERY BEST OF (ELO)

36 WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT'S WHAT I'M (ARCTIC MONKEYS)

37 SKELETON TREE (NICK CAVE & THE BAD SEEDS)

38 GREATEST HITS (FOO FIGHTERS)

39 GREATEST HITS (FLEETWOOD MAC)

40 LONDON CALLING (CLASH)

I SINGOLI IN VINILE PIU' VENDUTI DEL 2016

1 ALL FOR ONE (STONE ROSES)

2 BEAUTIFUL THING (STONE ROSES)

3 TVC 15 (DAVID BOWIE)

4 REAPERS (MUSE)

5 THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE (JEFF BUCKLEY)

6 STAND BY ME (OASIS)

7 A CHANGE OF HEART (1975)

8 EL MEXICANO (NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS)

9 GOLDEN YEARS (DAVID BOWIE)

10 A DESIGN FOR LIFE (MANIC STREET PREACHERS)

11 RITUAL SPIRIT (MASSIVE ATTACK FT AZEKEL)

12 RAIN (FOALS)

13 OBLIVIUS (STROKES)

14 PEOPLE ON THE HIGH LINE (NEW ORDER)

15 GOD ONLY KNOWS (BEACH BOYS)

16 SPACE ODDITY (DAVID BOWIE)

17 100 DEGREES (KYLIE MINOGUE & DANNII MINOGUE)

18 THE OTHER SIDE (PUBLIC SERVICE BROADCASTING)

19 DROWN (BRING ME THE HORIZON)

20 MELANCHOLY MOOD (BOB DYLAN)

21 FAME (DAVID BOWIE)

22 GANGSTERVILLE (JOE STRUMMER)

23 INNER SANCTUM (PET SHOP BOYS)

24 GETAWAY (BLOSSOMS)

25 THE POP KIDS (PET SHOP BOYS)

26 BURN THE WITCH (RADIOHEAD)

27 MARCH OF THE RESISTANCE (JOHN WILLIAMS)

28 THE WHEEL (PJ HARVEY)

29 RIDE 'EM ON DOWN (ROLLING STONES)

30 SINGULARITY (NEW ORDER)

31 AT MOST A KISS (BLOSSOMS)

32 A FEW OLDER ONES (TWENTY ONE PILOTS)

33 MANTRA FOR A STATE OF MIND (PRIMAL SCREAM)

34 SAY IT TO ME (PET SHOP BOYS)

35 WOLVES OF WINTER (BIFFY CLYRO)

36 YOUNG DEATH (BURIAL)

37 I AM A NIGHTMARE (BRAND NEW)

38 LADY GYPSY (DAVID BRENT)

39 THE SPOILS (MASSIVE ATTACK/HOPE SANDOVAL)

40 SEX (1975)