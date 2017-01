Dopo otto anni di tentativi di far decollare il progetto, il regista Martin Scorsese (attualmente sugli schermi cinematografici con "Silence") parrebbe essersi arreso: il progettato film biografico su Frank Sinatra non si farà.



"Non possiamo farlo, penso che non ci sia soluzione. Non l'approverebbero".



"Loro" sono gli eredi del cantante, che pure all'inizio sembravano essere favorevoli: nel 2009 Tina SInatra aveva detto



"Mio padre ammirava molto il talento delle persone con le quali sceglieva di lavorare, e le persone di talento che lavoravano con lui avevano grande ammirazione per mio padre. Sono personalmente soddisfatta che questo paradigma si ripeta, con Martin Scorsese a guidare le operazioni per il film sulla via di Sinatra".



Ma la sceneggiatura, scritta da Phil Alden Robinson e Billy Ray, sembra tocchi alcuni degli aspetti più oscuri della vita del cantante italoamericano, e parrebbe che sia questo il motivo per cui la famiglia non ha dato il suo assenso alla realizzazione del film.



"Certe cose sono difficili, per una famiglia, e questo lo capisco perfettamente. Ma se si aspettano che sia io a fare il film, devono sapere che non sarei disposto a tacere quelle cose. Frank Sinatra è stato un personaggio complesso, molto più complesso di una persona qualsiasi"



In un'intervista di qualche tempo fa Scorsese aveva dichiarato:



"Non posso fare un film in cui racconto solo i momenti di gloria della vita di SInatra, i suoi greatest hits. Proprio non potrei. L'altro modo è raccontare i diversi Sinatra: il Sinatra giovane, quello adulto, quello di mezza età, quello molto vecchio… andando avanti e indietro nel tempo, guidati dalle canzoni. Infatti è quello che stiamo pensando di fare, ed è complicato".



E aveva aggiunto:



"Sinatra è un uomo che ha cambiato completamente l'immagine degli italoamericani: la politica, i diritti civili, la mafia…"



Secondo il "Toronto Sun", protagonista del film sarebbe dovuto essere Leonardo Di Caprio.

Scorsese, comunque, ha voluto lasciare aperto uno spiraglio: