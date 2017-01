Mentre si apprende che la polizia tornerà ad ascoltare Fadi Fawaz, ultimo "fidanzato" di George Michael, colui che l'ha trovato senza vita nel letto della sua casa nell'Oxfordshire la mattina del giorno di Natale (il sospetto è che sia morto per overdose, e gli inquirenti intendono chiarire i movimenti di Michael e di Fawaz nei giorni immediatamente precedenti il 25 dicembre), il parrucchiere di origini libanesi è oggetto di feroci attenzioni da parte della stampa scandalistica britannica. Le parole di Fawaz, che alla polizia ha dichiarato di aver trascorso la vigilia di Natale insieme a Michael, di essersi addormentato in auto la sera del 24 e di essersi svegliato la mattina seguente, prima di rientrare a casa di Michael, vengono riportate dai giornali con più di una punta di incredulità; viene messo in dubbio che la relazione fra i due fosse ancora in corso, anche alla luce del fatto che negli ultimi tempi ci sarebbe stato un riavvicinamento fra George Michael e il suo ex Kenny Goss; e si scava nel passato dell'uomo.

Fadi Fawaz ha lasciato il Libano a 14 anni insieme alla famiglia per trasferirsi a Queensland, in Australia. Ha studiato a Sydney, ha iniziato a lavorare come parrucchiere sulle orme del fratello Daniel, poi si è trasferito a Londra dove ha lavorato come stylist (fra l'altro per le Pussycat Dolls) da dipendente di un salone di parrucchiere in Marble Arch, nel quale ha smesso di lavorare un anno fa per dedicarsi a tentare la carriera di fotografo.

Già tempo fa, nel 2011, quando ebbe inizio la relazione fra i due, si era sussurrato che Fawaz avesse dei precedenti come attore porno gay (avrebbe preso parte a un film intitolato "Matchmaker", con lo pseudonimo di Isaac Mazar). Fawaz aveva naturalmente smentito, ma Felix Camp, che dirige una società produttrice di film porno chiamata Cazzo (!), ha dichiarato al "Daily Mail": "Ce l'hanno chiesto in molti: e sì, posso confermare che Fadi è Isaac e ha preso parte a quel film".