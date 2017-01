Si è tenuta a Roma la serata di gala della rassegna-concorso Targhe d’Autore Controcorrente “Giorgio Calabrese”.

Il cantautore calabrese Carmine Torchia ha bissato il successo ottenuto nella seconda edizione come "migliore album in assoluto” con il disco “Affetti con note a margine”. Le altre targhe sono state consegnate a Dante Francani per il suo album “Dante Francani", a Marlò per il suo album “Intro”, ai Diversamente Rossi per il loro Album “L’immobile disegno”, a Davide Berardi per il suo album “Fuochi e fate” e ad Alessio Creatura per il suo album “Che ci amino gli altri”.

I dodici migliori classificati contribuiranno ad una compilation che sarà distribuita a partire dalla primavera prossima, quando si terrà una serata in cui ognuno dei dodici artisti reinterpreterà una canzone di Giorgio Calabrese.