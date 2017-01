Un'altra anticipazione dall'album che i Flaming Lips pubbblicheranno il 13 gennaio prossimo su Warner Bros, "Oczy Mlody".

Si tratta di una nuova collaborazione della band guidata da Wayne Coyne con Miley Cyrus. Anzi, "We a family", questo il titolo del brano, è un vecchio-nuovo lavoro a due. Come ha spiegato Coyne a Pitchfork:

Inizialmente doveva far parte di Miley Cyrus and Her Dead Petz record.. Poi tutti abbiamo perso interesse nel brano. Ad un certo punto è riaffiiorato, lentamente e seriamente. Dopo avere accellerato il brano e aggiunto il ritornello, abbiamo pensato che la canzone fosse oscura e divertente abbastanza per essere presentata al mondo. Noi ci diciamo davvero spesso l'un l'altro "Siamo una famiglia".

Questa la tracklist completa dell'album:

01 Oczy Mlody

02 How??

03 There Should Be Unicorns

04 Sunrise (Eyes of the Young)

05 Nigdy Nie (Never No)

06 Galaxy I Sink

07 One Night While Hunting for Faeries and Witches and Wizards to Kill

08 Do Glowy

09 Listening to the Frogs With Demon Eyes

10 The Castle

11 Almost Home (Blisko Domu)

12 We a Famly