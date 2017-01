Ha fatto il giro dei social, nelle ultime ore, la notizia di un presunto concerto di Justin Bieber a Foggia, organizzato dalla Pro-Loco. L'ipotesi ha soprattutto suscitato perplessità e qualche commento sarcastico, visti i toni del primo comunicato stampa diramato dalla Pro-Loco, che annunciava:

"Ora è ufficiale: porteremo Justin Bieber a Foggia. In queste ore sono iniziati i preparativi per l’organizzazione: una cosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato, sarà durissima ma ci riusciremo. Data e location saranno rese note tra pochissimi giorni”.

Tanto che l'organizzazione si è sentita in dovere, nella giornata di ieri, 3 gennaio, di diramare una precisazione:

Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa, non abbiamo firmato contratti o accordi con l’artista ma abbiamo avviato contatti diretti con chi dovrebbe poi gestirne i rapporti in Italia ed inviato una mail alla suo manager in America-