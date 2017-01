Come promesso, è arrivata nuova musica da Ed Sheeran. Il cantautore britannico aveva fissato per oggi, 6 gennaio, le prime anticipazioni dal nuovo album, che dovrebbe chiamarsi "÷". E le canzoni sono ben due. "Visto che sono stato assente per un po' ecco due singoli, non solo uno", ha scritto.

Ecco quindi "Shape of You" e "Castle on the Hill"